Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

promosyon ikinci planda olması gerekir eylül ayında sayın bakanin iyileştirme konusuna ağırlık veril


16 Eylül 2025 13:57
promosyon ikinci planda olması gerekir eylül ayında sayın bakanin iyileştirme konusuna ağırlık veril
gündem de tutulması gereken

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polisler2025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 2025Üniversite borçlanması27 Aralık 2024 açığa alınanlar2022 de 28 EYLÜLDE IMZALANMIS KASIM 17 DE YATMIŞ PROMOSYONPolsan kredi2026 Ocak Zam Beklentisi

Sözlük

ilk iş 1 tanımlamak 1 kadın kadına takılmak 1 tanrı 2 şimdi onlar düşünsün 1 günaydın sözlük 2 peluş oyuncak 1 yazmak için gereken şartlar 1 PARADİPLOMASİ 1 mutsuzluk 1

Son Haberler

Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe cezaResimli Türk Abideleri eseri tanıtıldıEngelli çocuğu olan kadın memurun izlemesi gereken yolGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının hakemi belli olduOkul çıkışı zorbalığa uğrayan 12 yaşındaki çocuğa acımasız şiddet

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?