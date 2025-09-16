Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Yeni toplu sözleşmede alınan haklara göre ekonomik olarak bize katkısı ne olacak?


16 Eylül 2025 14:19
Yeni toplu sözleşmede alınan haklara göre ekonomik olarak bize katkısı ne olacak?

600 tl taban ek ödemede artıs olmus galiba ayrıca 1800 tl de bir ek ödemede artıs olmus ön lisans teknikerim ben saglık teknikeriyim bundan faydalanacakmiyim bilgi alabilirmiyim? 2 yıllık memurum bilgim yok ondan soruyorum

