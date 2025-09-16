İşimi seviyorum

Evet 11 yıldır meslekde infaz koruma memuruyum hatta gardiyan varya işte o benim. Ben yillarca garajlar da çalıştım otobusler de muavinlik yaptim şoförlük yaptım sabah bilmedim akşam bilmedim bu aldığım maasinda yarisini aldim onuda zamaninda alamadim sonra Rabbim nasip etti bu işe girdim okulumu okudum yuvami kurdum ama 10 yilin sonunda etrafimda ki işini bir türlü sevmeyen insanlarin çokluğundan dolayi kendimi huzursuz buldum degersiz görmeye küçük görmeye başladım ve bu huzursuzluk aileme yansimaya baslayinca destek aldim en sonunda şu kanıya vardim " Ben bu işi seviyorum. Ben işini sevmeyen adamin aksama kadar söylenmesini sevmiyorum hatta söylenen adamin işini yapmayi sevmiyorum. İşinizi sevin arkadas sevin ki evinize götürdüğünüz ekmeğe saygınız olsun yeni gelen şu gençlere de sevdirin onlarin da bu işe saygilari olsun. Gardiyanligimi seviyorum ve şükrediyorum çünkü bizim işte artık çalışmamak emek vermemek değil ne yazık ki şükretmek utanilacak birsey haline gelmiş. Başarabilen buyursun her sene sınav var girsin kaymakam olsun ama değil kaymakam o ruh vali olsa mutsuz olacak şey bulur emin olun bulur o yüzden böyle insanlari biraz uyarin bu mesleği kahve köşelerinde twet yorumlarinda zayi etmesin bizi de üzmesin