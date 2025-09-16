Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

İşimi seviyorum


16 Eylül 2025 14:41
İşimi seviyorum

Evet 11 yıldır meslekde infaz koruma memuruyum hatta gardiyan varya işte o benim. Ben yillarca garajlar da çalıştım otobusler de muavinlik yaptim şoförlük yaptım sabah bilmedim akşam bilmedim bu aldığım maasinda yarisini aldim onuda zamaninda alamadim sonra Rabbim nasip etti bu işe girdim okulumu okudum yuvami kurdum ama 10 yilin sonunda etrafimda ki işini bir türlü sevmeyen insanlarin çokluğundan dolayi kendimi huzursuz buldum degersiz görmeye küçük görmeye başladım ve bu huzursuzluk aileme yansimaya baslayinca destek aldim en sonunda şu kanıya vardim " Ben bu işi seviyorum. Ben işini sevmeyen adamin aksama kadar söylenmesini sevmiyorum hatta söylenen adamin işini yapmayi sevmiyorum. İşinizi sevin arkadas sevin ki evinize götürdüğünüz ekmeğe saygınız olsun yeni gelen şu gençlere de sevdirin onlarin da bu işe saygilari olsun. Gardiyanligimi seviyorum ve şükrediyorum çünkü bizim işte artık çalışmamak emek vermemek değil ne yazık ki şükretmek utanilacak birsey haline gelmiş. Başarabilen buyursun her sene sınav var girsin kaymakam olsun ama değil kaymakam o ruh vali olsa mutsuz olacak şey bulur emin olun bulur o yüzden böyle insanlari biraz uyarin bu mesleği kahve köşelerinde twet yorumlarinda zayi etmesin bizi de üzmesin


erkinclb
Aday Memur
16 Eylül 2025 14:55

Şükretmekten utanılacak bir şey değil inanan biri olarak her durumda şükredelim fakat geçim sıkıntısının bu denli fazla olduğu, okuyarak, sınavlara girerek, mülakatlara girerek bin bir türlü sınavdan geçerek bir yerlere gelen insanlarla ; aynı kuruma sadece torpille girip sonradan kadro alan insanların senden fazla maaş aldığını görünce insan mesleğini sevemiyor. Sırf dayısı var diye sana amir olup iş bilmezlik yapıp sana zulmeden insanları görünce mesleğini sevemiyor insan. Kısaca çektiğin cefaya karşılık emeğinin hakkını alamayınca sevemiyor insan mesleğini..


kenandere
Memur
16 Eylül 2025 15:14

Meslektaşımı tebrik ediyorum, bu bakış açısı insanı herzaman mutluluğa götürür, sürekli şikayetlenenlerinde destek almaları gerektiğini inceden belirtmişsin, tebrikler, hayatta mutluluklar.


İsmi Lazım Deil
Daire Başkanı
16 Eylül 2025 16:01

İyi de kimse işimi sevmiyorum demedi ki. Kamu kurumlarında problemler hep insan kaynaklı, liyakatsiz amir kaynaklı. Örneğin gündemde ne var Vakıfbank Promosyon rezilliği var. Bunun mesleği sevmekle ne alakası var. Örneğin senin kurumunda cezaevi müdürü mobing yapıyor, personel kayırıyor bunun mesleği sevmekle ne alakası var. Mesleğimi sevmiyorum diyen bir konu bul bakıyım bana.


memuriyetyerlerde
Aday Memur
16 Eylül 2025 16:25

Dostum yazdıkların iyi güzel de, yıllardır bu meslekte yaşanılan sıkıntıları çözmeye çalışan bir tane adam çıkmadı. Her paket döneminde acaba bizlere iyileştirme yapılacak mı diye beklemekten beklentilerimize cevap alamamaktan bıktı bu insanlar. Kimse sevmiyorum nefret ediyorum demiyor diyeceğini zannetmiyorum. Zaten imkanı olan insanlar bu mesleği yapmıyor yapmak istemiyor. Kendi devrem işe başladıktan 1 hafta sonra ben bu işi yapamam diyip çekti gitti. Sadece şu promosyon meselesinde açılan konunun sayfası 600e ulaşmış durumda orayı takip eden insanların çoğunun o paraya ihtiyacı var. Kaale alınan bir meslek olduğumuzu düşünmüyorum. Değerli bir personel grubu olduğumuzu düşünmüyorum. Mesleğimi arkadaşlarımı ben de seviyorum ama bu haksız adaletsiz ortamda çalışmaktan nefret ediyorum. Herkese 2 seçenek sunulsa birisi infaz koruma diğeri de aynı maaşı alarak daha değerli hissedebileceğimiz bir meslek grubu olsa; yüzde 90ımız kafa olarak daha rahat çalışmak ve hakkımızın yenmediği bir meslek grubu olan diğer seçeneği seçer. O yüzden adalet bakanlığı personellerini kafa olarak rahatlatacak bir pozisyona sokmadıkları müddetçe yıllar geçse de şurada yazılan konuların ardı arkası kesilmez.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikGebelik izniVakıfbank kullanılabilir bakiyeCte de mobinge karşı alınan önlemler ?Promosyonda atm şartsız yeni ihale istiyoruz.Merkez Şube müdürlüğü çalışma şartları hakkında bilgi alabilir miyim Bilirkişilerle uğraşmaktan bıktım usandım, yok mu bunun bir çözümü?Seri davalarda talimatİşimi seviyorumSürgün+İhraç

Sözlük

oturduğu yerden bir avuç toprakla kalkmak 1 kadın kadına takılmak 1 mutsuzluk 1 şimdi onlar düşünsün 1 tanrı 2 günaydın sözlük 2 tanımlamak 1 PARADİPLOMASİ 1 peluş oyuncak 1 Bu günün sözü 2

Son Haberler

Milli Teknoloji Hamlesi'nin kalbi TEKNOFEST'te atacakDışişleri: İsrail'in Gazze'ye kara harekatı soykırım planlarının yeni aşamasıEski eşini 3 gün boyunca takip edip öldüren İKM'den şaşırtan talep'Come to İstanbul' adlı klibe yönelik iddianame tamamlandıBayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?