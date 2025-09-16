Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

eğitime hazırlık


16 Eylül 2025 14:56
eğitime hazırlık
Eğitime hazırlık ödeneği yatan İl varmı acaba izmirde yatmadı

alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
16 Eylül 2025 15:04

Ödeneğin 1 eylül itibariyle ödenebileceğine dair MEB yazısı var. Ancak MEM muhasebe birimleri gelir vergisi istisna tutarlarının çakışmaması için (en azından bize gelen resmi yazı böyle diyor) maaş işlemleri sonrası 11 Eylülden itibaren yapılmasına izin veriyorlar. Daha önce sistemden oluşturulan bordromuz iade edildi.

Toplam 1 mesaj

