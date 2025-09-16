Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Aday Memur Üst Öğrenim Maaş Farkını Alabilir Mi?


16 Eylül 2025 15:02
Aday Memur Üst Öğrenim Maaş Farkını Alabilir Mi?

Bir üniversitede tekniker kadrosunda aday memur olarak çalışmaktayım.

Aday memurluğum devam ederken üst öğrenimim olan mühendislik bölümünü bitirdim. Tekniker üst öğrenimi olan mühendisliği bitirdiği zaman maaşında bir miktar artış oluyor.

Şuan hala aday memurum bu durumdayken mühendislik öğrenimimden kaynaklı maaşımda artış olur mu yoksa asaleti alana kadar beklemem mi gerekir?

Epey araştırdım ama bu konuyla alakalı tam bilgi bulamadım. Yardımcı olabilir misiniz.

