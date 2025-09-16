Eğitmen Kadrosu Muvafakat

Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Merhaba, Belediye Eğitmen kadrosuna naklen atanmak için başvuru yaptım. Belediye talebimi uygun görerek Eğitmen kadrosu için CTE'den muvafakat istedi fakat CTE tarafından talebime şu gerekçelerle ret geldi. Gerekçeler: Kişinin hizmetine ihtiyaç duyulması, naklen atanacağı görevin yükselme niteliğinde olmaması, kendsine ve emsallerine muvafakat verilmesi durumunda zafiyet doğacağı gibi sebepelerden dolayı muvafakat talebim ret edildi.

Halbuki Eğtmen kadrosu görevde yükselme sınavı ile elde edilen bir ünvan ayrıca Eğitmen kadrosuna atanmam durumumda maaş ve özlük haklarım yükselecek. Dava açsam kazanma şanssım var mıdır, bilgi sahibi olanlar?

