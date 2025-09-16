Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Memurlar(sözleşmeli) staj yapabilir mi


16 Eylül 2025 16:30
Memurlar(sözleşmeli) staj yapabilir mi

Merhaba ben gençlik ve spor bakanlığına elektrik tesisatçısı olarak atandım aynı zamanda gastronomi ve mutfak sanatları öğrencisiyim ve zorunlu stajarım var biri 40 biri 60 gün bu stajlari yapabilir miyim? Bilen aydınlatabilir mi?

Stajda sigortası sıkıntı olur mu?

Ve yapan var mı

Çok Yazılan Konular

4b sözleşmeli büro personelinden 4b sözleşmeli mühendisliğe geçişte zorluk çıkarma4B Destek personeli 4B Zabıt katipliğine geçebilir mi ?Sözleşmeliden Sözleşmeliye...4/B destek personeli maası?Sözleşmeliden kadroya geçiş hk.

Sözlük

günaydın sözlük 2 mutsuzluk 1 kadın kadına takılmak 1 PARADİPLOMASİ 1 ilk iş 1 yazmak için gereken şartlar 1 peluş oyuncak 1 tanımlamak 1 Bu günün sözü 2 tanrı 2

Son Haberler

Milli Teknoloji Hamlesi'nin kalbi TEKNOFEST'te atacakDışişleri: İsrail'in Gazze'ye kara harekatı soykırım planlarının yeni aşamasıEski eşini 3 gün boyunca takip edip öldüren İKM'den şaşırtan talep'Come to İstanbul' adlı klibe yönelik iddianame tamamlandıBayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?