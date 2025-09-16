Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Memurlar(sözleşmeli) staj yapabilir mi


16 Eylül 2025 16:32
Memurlar(sözleşmeli) staj yapabilir mi

Merhaba ben gençlik ve spor bakanlığına elektrik tesisatçısı olarak atandım aynı zamanda gastronomi ve mutfak sanatları öğrencisiyim ve zorunlu stajarım var biri 40 biri 60 gün bu stajlari yapabilir miyim? Bilen aydınlatabilir mi?

Stajda sigortası sıkıntı olur mu?

Ve yapan var mı

Çok Yazılan Konular

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye Sunulmalıdırkamu iscisi temizlik personelinin maasi sube mudurunden fazla yatti... rezillige bakEylül enflasyon tahminiYapılandırma konusu mb katilimcilari anketine gore eylul ayi enf 2,04 cikmis .....Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?İstifa etmeyen kaldı mı?Yeni işçi maaşı en düşük 75 binSınıf Değişikliği Hakkında

Sözlük

ilk iş 1 tanrı 2 kadın kadına takılmak 1 mutsuzluk 1 tanımlamak 1 yazmak için gereken şartlar 1 oturduğu yerden bir avuç toprakla kalkmak 1 günaydın sözlük 2 Bu günün sözü 2 peluş oyuncak 1

Son Haberler

Milli Teknoloji Hamlesi'nin kalbi TEKNOFEST'te atacakDışişleri: İsrail'in Gazze'ye kara harekatı soykırım planlarının yeni aşamasıEski eşini 3 gün boyunca takip edip öldüren İKM'den şaşırtan talep'Come to İstanbul' adlı klibe yönelik iddianame tamamlandıBayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?