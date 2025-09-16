Memurlar(sözleşmeli) staj yapabilir mi

Merhaba ben gençlik ve spor bakanlığına elektrik tesisatçısı olarak atandım aynı zamanda gastronomi ve mutfak sanatları öğrencisiyim ve zorunlu stajarım var biri 40 biri 60 gün bu stajlari yapabilir miyim? Bilen aydınlatabilir mi?

Stajda sigortası sıkıntı olur mu?

Ve yapan var mı