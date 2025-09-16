Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
İdarenin mobbing yapması.


16 Eylül 2025 16:46
İdarenin mobbing yapması.

Bağimsiz anaokulunda gorev yapiyorum.mudur ve yardimcimiz bu sene yenilendi.Tüm isleyisimizi kendi kurallarini sözde yönetmeligi baz alarak yaptirmaya calisiyorlar.mesela Mutfaga girmemiz yasakmis,sinifta cay icmemiz yasakmiş,yemekhanede cocuklarin masasinda oturup yemek yemeliymisiz(belim boynum ameliyatlik fitik dolu 175 boyundayim)yemekhaneye ayrilan sure 30dk cok uzunmuz 15 dakikaya dustü,galos giymiyecekmisiz kendi topukluyla mutfakta yemek yiyor,nobet saatlerini degistirdi sabahciyim 12.30 da sabah grubu bitip temizlik basliyor 13.00 da oglen grubi geliyor ama 13.15 e kadar bekleyip oglen grubunu kapida karsilatmak istiyor,kendi yok piyasada veya en erken 9 da geliyor,bugun bi ogretmen raporluydu mud yardimcisi girmezmis giremezmis oyle bi sorumlulugu yokmus tum cociklari siniflara pay edecekmisiz biz alacakmisiz sorumlulugu...tum bunlara cevap verincede yonetmeligi kendine gore evirip ceviriyor...zaten burnumuzu cikartamiyoruz uzerine birde stres iyice cekilmez bir yer haline geldi tum bunlarla ilgili yazili dilekceden sonra ne gibi bir yol izlemeliyiz acele yardim


ilker484
Şef
16 Eylül 2025 17:12

Hocam muhtemelen 8.00 da başlayıp 12.30 da öğrencileri çıkarıyorsunuz. Öğrencilerin toplanması 8.30 oluyor 9 a doğru derse başlıyorsunuz 1 saat etkinlik yapıyorsunuz 10 oluyor. 10 da 1 saat serbest etkinlik 11 oluyor. İn çık 15 dakikada yemekhanede dur 11.30 oluyor 12.15 den sonra zaten öğrencileri vermeye başlıyorsunuz 45 dakika bir etkinliğiniz oluyor. Öğlen grubunuzda muhtemelen 13.00 da başlayıp 17.30 da bitiyor. Evet sınıfta küçük çocuklar dolanırken çay içmeyiniz yada güvenli termos bardağınıza alırsanız kimse bir şey demez diye düşünüyorum. Sağlık probleminiz için geçmiş olsun ameliyatınızı tedavinizi olup raporunuzu alıp dinlenip çalışma hayatınıza devam etmeniz hem kendiniz hem öğrencileriniz için daha faydalı olacaktır. 12.30 dan sonra burnunuzu çıkarıp istediğinizi yapmakta özgürsünüz. Kendinize çok stres yapmayın her işin kendisine göre bir zorluğu var. Görev yerinizden memnun değilseniz tayin isteme hakkınız var. Görevinizden memnun değilseniz idarecilik sınavları var. Memuriyetten memnun değilseniz çekilme hakkınız var. Bir an önce sağlığınıza kavuşmanızı ve iç huzuru bulmanızı temenni ederim. Sağlıcakla,


Larin
Aday Memur
16 Eylül 2025 17:44

Ah çen buyuyunce örtmen mi olcan&#128518;o cücük aklinla ne de güzel tavsiyeler vermissin afferim sana.O çok kolay gördügun ve kücumsedigin isi evde karin 2 cocukla yapamiyodur senin.Belliki sinifta degilsin ama isleyise kismen aklin yetiyorBak sana şoyle anlatayim 40 m2 bile olmayan bi odaya 4 5 yaslarinda ailesinden ilkkez ayrilan surekli aglayan 25 cocukla tam 5 saat geciriyorsun onlarin herseyinden sen sorumlusun ozbakimindan tut bilissel gelimine kadar...aa bide kaynastirma veriyolar o sinifa tabi birkac tanede henuz tanilanmamis cocuk onlardan da sen sorumlusun yani bir nevi hem ozel egitim ogretmenisin hem pdr cisin ki tani almayanlarida oraya buraya yonlendiriyorsun aileyi duruma hazirliyorsun..tabi bide kucuk beyinli buyuk egolu yeni yetme idareyle ugrasiyosun..Bide bu idarenin genel.bi ozelligi var sinifta durmayi becerememis cocukla iletisim kuramamis ve odalarina kendilerini kapatmis olmalari...tabi bi yerden sonra o da kesmiyor egosunu tatmin etcek birilerini istiyo bulamadi mi hemen karsı ataga geciyor.ama eminim siz bunlardan degilsinizdir... bu kadar bilgi bu kadar akilla bakanlikta falan olmaniz lazim.oralardaysaniz bi el atsaniz bizim bu okul oncesi icin yeni bir yonetmelige ihtiyac var sizin gibi kendi kafasina gore egip bukmelere mahal vermeyecek netlikte bir yonetmelik olcak ama

ilker484, 7 saat önce

Hocam muhtemelen 8.00 da başlayıp 12.30 da öğrencileri çıkarıyorsunuz. Öğrencilerin toplanması 8.30 oluyor 9 a doğru derse başlıyorsunuz 1 saat etkinlik yapıyorsunuz 10 oluyor. 10 da 1 saat serbest etkinlik 11 oluyor. İn çık 15 dakikada yemekhanede dur 11.30 oluyor 12.15 den sonra zaten öğrencileri vermeye başlıyorsunuz 45 dakika bir etkinliğiniz oluyor. Öğlen grubunuzda muhtemelen 13.00 da başlayıp 17.30 da bitiyor. Evet sınıfta küçük çocuklar dolanırken çay içmeyiniz yada güvenli termos bardağınıza alırsanız kimse bir şey demez diye düşünüyorum. Sağlık probleminiz için geçmiş olsun ameliyatınızı tedavinizi olup raporunuzu alıp dinlenip çalışma hayatınıza devam etmeniz hem kendiniz hem öğrencileriniz için daha faydalı olacaktır. 12.30 dan sonra burnunuzu çıkarıp istediğinizi yapmakta özgürsünüz. Kendinize çok stres yapmayın her işin kendisine göre bir zorluğu var. Görev yerinizden memnun değilseniz tayin isteme hakkınız var. Görevinizden memnun değilseniz idarecilik sınavları var. Memuriyetten memnun değilseniz çekilme hakkınız var. Bir an önce sağlığınıza kavuşmanızı ve iç huzuru bulmanızı temenni ederim. Sağlıcakla,


asiia
Şef
16 Eylül 2025 17:56
İdareniz sizden olması gerekeni istemiş. Burda herhangi bir mobing durumu göremedim.

mhmet22
Aday Memur
16 Eylül 2025 19:13

ooo siz yatışa alışmışsınız


spock
Genel Müdür
16 Eylül 2025 19:37

Yazılı olarak şikayetlerinizi dilekçe ile bildirin. Öyle ya da böyle cevap vermek zorundalar. Ona göre hareket edersin. Eğer mevzuat içindeki şeyler isteniyorsa muhtemelen bir şey çıkmayacaktır.

Hepimiz işimizi kusursuz yaparsak kimse bizde kusur bulamaz.


Fatih3478
Aday Memur
16 Eylül 2025 19:46

Size yardım etmek için burdan yazan birine böyle davranırsanız sizede güzel davranan çıkar. 17 yıllık öğretmenim başınızdaki yöneticiler yönetmelik çerçevesinde esnek davranmışlar. İstediğiniz yere dilekçe verin sizin olayda mobbing yok. Daha da artarak yönetmeliği size uygularlar. Sizde daha mutlu olarak yardım etmek için size yazanlara cevap verirsiniz. Eminim siz daha 2 yada 3 yıllık öğretmensiniz.bir öğretmen işine gelmeyince biraz zora girince mobbing derse kendi yönetici olsun ozaman. Son olarak sınıfta müdür dahil kimse çay içemez. Bu kafa ile size başarılar


Larin
Aday Memur
16 Eylül 2025 19:48

siz nerede yatiyorsunuz acaba da herkesin yattigini dusuniyorsunuz

mhmet22, 5 saat önce

ooo siz yatışa alışmışsınız


mazıke
Şef
16 Eylül 2025 19:49
sizden istenilen şeyleri yazılı olarak isteyin. sonra alın verdikleri yazıyı ve sendikaya sorun burda görevim olmayan bir madde var mı diye. idare sağlam iş yapmak istiyorsa saygı duyulur. ego tatmin etmek istiyorsa onları dik duruşunuzla korkutun

mhmet22
Aday Memur
16 Eylül 2025 20:12

yazdıkların sana mobbing geliyorsa yatıştasın zaten :D

Larin, 4 saat önce

siz nerede yatiyorsunuz acaba da herkesin yattigini dusuniyorsunuz

