Yenilenen idareden mobing

Ah çen buyuyunce örtmen mi olcan😆o cücük aklinla ne de güzel tavsiyeler vermissin afferim sana.O çok kolay gördügun ve kücumsedigin isi evde karin 2 cocukla yapamiyodur senin.Belliki sinifta degilsin ama isleyise kismen aklin yetiyorBak sana şoyle anlatayim 40 m2 bile olmayan bi odaya 4 5 yaslarinda ailesinden ilkkez ayrilan surekli aglayan 25 cocukla tam 5 saat geciriyorsun onlarin herseyinden sen sorumlusun ozbakimindan tut bilissel gelimine kadar...aa bide kaynastirma veriyolar o sinifa tabi birkac tanede henuz tanilanmamis cocuk onlardan da sen sorumlusun yani bir nevi hem ozel egitim ogretmenisin hem pdr cisin ki tani almayanlarida oraya buraya yonlendiriyorsun aileyi duruma hazirliyorsun..tabi bide kucuk beyinli buyuk egolu yeni yetme idareyle ugrasiyosun..Bide bu idarenin genel.bi ozelligi var sinifta durmayi becerememis cocukla iletisim kuramamis ve odalarina kendilerini kapatmis olmalari...tabi bi yerden sonra o da kesmiyor egosunu tatmin etcek birilerini istiyo bulamadi mi hemen karsı ataga geciyor.ama eminim siz bunlardan degilsinizdir... bu kadar bilgi bu kadar akilla bakanlikta falan olmaniz lazim.oralardaysaniz bi el atsaniz bizim bu okul oncesi icin yeni bir yonetmelige ihtiyac var sizin gibi kendi kafasina gore egip bukmelere mahal vermeyecek netlikte bir yonetmelik olcak ama

Ah çen buyuyunce örtmen mi olcan😆o cücük aklinla ne de güzel tavsiyeler vermissin afferim sana.O çok kolay gördügun ve kücumsedigin isi evde karin 2 cocukla yapamiyodur senin.Belliki sinifta degilsin ama isleyise kismen aklin yetiyorBak sana şoyle anlatayim 40 m2 bile olmayan bi odaya 4 5 yaslarinda ailesinden ilkkez ayrilan surekli aglayan 25 cocukla tam 5 saat geciriyorsun onlarin herseyinden sen sorumlusun ozbakimindan tut bilissel gelimine kadar...aa bide kaynastirma veriyolar o sinifa tabi birkac tanede henuz tanilanmamis cocuk onlardan da sen sorumlusun yani bir nevi hem ozel egitim ogretmenisin hem pdr cisin ki tani almayanlarida oraya buraya yonlendiriyorsun aileyi duruma hazirliyorsun..tabi bide kucuk beyinli buyuk egolu yeni yetme idareyle ugrasiyosun..Bide bu idarenin genel.bi ozelligi var sinifta durmayi becerememis cocukla iletisim kuramamis ve odalarina kendilerini kapatmis olmalari...tabi bi yerden sonra o da kesmiyor egosunu tatmin etcek birilerini istiyo bulamadi mi hemen karsı ataga geciyor.ama eminim siz bunlardan degilsinizdir... bu kadar bilgi bu kadar akilla bakanlikta falan olmaniz lazim.oralardaysaniz bi el atsaniz bizim bu okul oncesi icin yeni bir yonetmelige ihtiyac var sizin gibi kendi kafasina gore egip bukmelere mahal vermeyecek netlikte bir yonetmelik olcak ama