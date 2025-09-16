KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han

Kpss A Grubu Hk.


16 Eylül 2025 17:02
Kpss A Grubu Hk.

merhaba arkadaşlar bu sene alandan sınava girdim fakat bir arkadaşım geçen sene b grubundan sınava girmediğim için sınavlara başvuru yapamayacağımı söyledi a grubu puanın hesaplanabilmesi için b grubundanda mı girmek gerekiyor aydınlatabilirseniz çok sevinirim


kamuhizmeti123
Aday Memur
16 Eylül 2025 18:45

Hayır, puanınız hesaplanacaktır.


meraboy
Memur
16 Eylül 2025 20:32

Alakası yok bu sene GK ve GY girdiyseniz puanınız hesaplanır.

Geçen yılın Kpss'si ile işiniz yok.

