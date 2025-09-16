Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

özel eğitim öğretmenliği geleceği


16 Eylül 2025 18:16
özel eğitim öğretmenliği geleceği
hocalarım iyi günler. Alandaki ihtiyaç sizce biter mi ? sınıf öğretmenliği ile özel eğitim arasında kalınsa hangisini tercih edersiniz? hemşirelikten geçmeyi düşünüyorum

Çok Yazılan Konular

Bakandan rotasyon açıklaması.Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiRotasyon ne zaman gelecek?Takvimi beklemeden dilekçe ile eşimin yanına görevlendirme isteyebilir miyim?Fiziksel engelli öğrenci için sınıf yerini değiştirmeOkul bahçesine araba park edilebilir mi?Haftalık 15 saat ders alan norm fazlası olur mu?Hangi Durumda Norm Fazlası Olunur? İdareci zorunlu ders almayabilir mi?Eğitim öğretim ödeneği yatan iller

Sözlük

kadın kadına takılmak 1 peluş oyuncak 1 Bu günün sözü 2 tanımlamak 1 mutsuzluk 1 PARADİPLOMASİ 1 tanrı 2 oturduğu yerden bir avuç toprakla kalkmak 1 yazmak için gereken şartlar 1 ilk iş 1

Son Haberler

Sivil polis aracı ile jandarma aracı çarpıştı, trafik kilitlendiBorsa günü yükselişle tamamladıİstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artışÇocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: TutuklandıKonut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?