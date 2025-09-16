Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Özel eğitim öğretmenliğinin geleceği nasıl olur?


16 Eylül 2025 18:16
hocalarım iyi günler. Alandaki ihtiyaç sizce biter mi ? sınıf öğretmenliği ile özel eğitim arasında kalınsa hangisini tercih edersiniz? hemşirelikten geçmeyi düşünüyorum


ilker484
Şef
17 Eylül 2025 10:10

Hocam alandaki ihtiyaç normalde bitmez ama burası Türkiye bir gece bir kararla bütün ihtiyaç fazlası öğretmenler özel eğitim öğretmeni olur ve hiç açık kalmaz. Hemşirelikten devam etmeniz daha garanti olur.


buraközeleğitim
Müsteşar
17 Eylül 2025 12:33

her ne kadar yakın gibi görünse de ikisi dağlar kadar farklı branşlar. oğlum şimdi 1. sınıfa başladı benım sınıfta 32 tane çocuk gerçekten öğretmenın işi çok zor. Kendim özel eğitim öğretmeniyim çocukları çok seviyorum mesleğime de aşık bir insanım ancak özel eğitim öğretmenliği gerçekten çok zor. Veliler daha zor hatta. Dışardan göründüğü gibi değil malesef. servis sabah 10 tane çocuğu bırakıyor öğleden sonra 15ç00 e kadar sorumluluk sizde. herşeyleri ile ilgileniyorsunuz. mutlaka gözlem yapın arkadaşınız varsa neler yapıyorlar sorup soruşturun öyle geçin. Hemşirelik kolaydır değildir diye demiyorum iyi kıyas yapın sonra üzülübilirsiniz.

