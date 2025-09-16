Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Tepki gösterecekseniz iş işten geçtikten sonra değil, şimdi gösterin.


16 Eylül 2025 19:28
Tepki gösterecekseniz iş işten geçtikten sonra değil, şimdi gösterin.

Bir çok kişi promosyon konusunda 90 bin verirse kartımı şöyle kapatırım, böyle kapatırım şeklinde tepkisini haklı olarak ortaya koyuyor ancak tepki gösterecekseniz şimdiden göstereceksiniz arkadaşlar, ben ayın 15'inde yatan tüm maaşımı, maaş 00:20'de yattı, 00:30'da başka bankaya aktardım, kredi kartımı da kapattım, maaş kartımı da kullanmadığım kartlarımın arasına koydum artık para aktardığım bankanın kartıyla hallediyorum işlerimi, tepkinizi şimdiden ortaya koyun çünkü biliyorum ki bizim milletimiz başta esip gürleyecek promosyon düşük de gelse bir iki hafta sitem edip eskisi gibi devam edecek, onun için şimdiden alıştırın kendinizi, Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan bellidir neyi bekliyorsunuz, şimdiden tepkimizi gösterelim, bakalım sonuç iyi olursa eskisi gibi devam ederiz, sonuç istediğimiz gibi olmazsa başka bankadan devam ederiz.

Herkese söylüyorum, tepkinizi koymak için acı haberi beklemeyin, onun için kendinize, emeğinize saygınız varsa, akşama kadar tek işi hastane girişinde sıra numarası bakmak olan personel 70 bin maaş+yolluk+ikramiye+tediye alırken sizler canınızı dişinize takıp, binbir stres içerisinde alın terinizi kazanıyorsanız, o personel 110-120 bin lira promosyon alırken, bizlere 90 bin lira reva görülüyorsa, dediğim gibi emeğinize saygınız varsa şimdiden koyun tepkinizi, beklemeyin.


yatıksekiz
Memur
16 Eylül 2025 19:38

Yahu maaş kartı diye gönderdikleri kart bile hakaret. Üzerindeki yazılar silindi 3 ayda, ne kart numarası okunuyor ne cvc numarası okunuyor. İnternetten bir şey alacağım zaman numarası okunmuyor diye maaş kartımdan alamadığım için mecbur kredi kartından almak zorunda kaldım kaç kere. En merdiven altı banka bile isim soyisim kart numarasını gümüş renkli kabartmalı yazıyla gönderiyor, bizimkiler cd kalemiyle yazmış herhalde 3 ayda siliniyor.


hakan198945
16 Eylül 2025 19:41

Maaş yatınca paranın aktarıldığı hesabın olduğu banka promosyon anlaşmasına girmiş mi, girmemişse neden girmedi diye soracağım, girmişse neden çekilmiş diye soracağım


Calenweth
Memur
16 Eylül 2025 19:54

Bugün bir tanıdığımdan borç alarak kredi kartı, ek hesap ve ihtiyaç kredisini kapattım. Akabinde kredi kartlarımı iptal ettim. Ek hesap limitini 0 a düşürdüm. Otomatik ödeme talimatı verdiğim faturaların talimatlarını da iptal ettim. Her ne kadar elimden başka birşey gelmese de bana dayatılanı kabul etmiyorum. Vakıfbankı istemiyorum. Dalga geçer gibi verdikleri 90 bin lira da onların olsun. Bankacılık faaliyetleri çok kötü. Kurum önündeki atmleri bozuk, çalıştığı zaman da içerisinde para yok. Kredi istersin yüzde 5 faizle kredi verir. Maaş müşterisi olmamızın hiçbir avantajı yok.



