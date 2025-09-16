Tepki gösterecekseniz iş işten geçtikten sonra değil, şimdi gösterin.

Bir çok kişi promosyon konusunda 90 bin verirse kartımı şöyle kapatırım, böyle kapatırım şeklinde tepkisini haklı olarak ortaya koyuyor ancak tepki gösterecekseniz şimdiden göstereceksiniz arkadaşlar, ben ayın 15'inde yatan tüm maaşımı, maaş 00:20'de yattı, 00:30'da başka bankaya aktardım, kredi kartımı da kapattım, maaş kartımı da kullanmadığım kartlarımın arasına koydum artık para aktardığım bankanın kartıyla hallediyorum işlerimi, tepkinizi şimdiden ortaya koyun çünkü biliyorum ki bizim milletimiz başta esip gürleyecek promosyon düşük de gelse bir iki hafta sitem edip eskisi gibi devam edecek, onun için şimdiden alıştırın kendinizi, Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan bellidir neyi bekliyorsunuz, şimdiden tepkimizi gösterelim, bakalım sonuç iyi olursa eskisi gibi devam ederiz, sonuç istediğimiz gibi olmazsa başka bankadan devam ederiz.

Herkese söylüyorum, tepkinizi koymak için acı haberi beklemeyin, onun için kendinize, emeğinize saygınız varsa, akşama kadar tek işi hastane girişinde sıra numarası bakmak olan personel 70 bin maaş+yolluk+ikramiye+tediye alırken sizler canınızı dişinize takıp, binbir stres içerisinde alın terinizi kazanıyorsanız, o personel 110-120 bin lira promosyon alırken, bizlere 90 bin lira reva görülüyorsa, dediğim gibi emeğinize saygınız varsa şimdiden koyun tepkinizi, beklemeyin.