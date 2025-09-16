Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Ulaştırma ve Altyapı Bakalnlığı Mühendis için nasıl ?


16 Eylül 2025 20:16
Ulaştırma ve Altyapı Bakalnlığı Mühendis için nasıl ?

Arkadaşlar merhaba Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı inşaat mühendisi için nasıl bir kurumdur ? DSİ,KGM, Kitlere göre iyi midir kötü müdür ?

Çok Yazılan Konular

Malmüdürlerinin Türkiye Geneli Son DurumuTarım Bakanlığı PromosyonTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım bakanlığı koruyucu giyimHazine ve Maliye Bakanlığı PromosyonTarım bakanlığına kurumlar arası geçişMSB' de memur olmakTarım bakanlığı,yeni döner sermaye dağıtımı

Sözlük

ilk iş 1 oturduğu yerden bir avuç toprakla kalkmak 1 PARADİPLOMASİ 1 peluş oyuncak 1 tanımlamak 1 Bu günün sözü 2 kadın kadına takılmak 1 tanrı 2 yazmak için gereken şartlar 1 günaydın sözlük 2

Son Haberler

3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyorOdasında kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybettiVerdiği hukuk mücadelesiyle 28 yıl sonra gazi sayıldıSahte polis kimliğiyle yakalanan belediye çalışanına adli kontrolGalerinin araç ilanlarında kilometre oyunu: Yetki belgesi iptal edildi

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?