YEĞİTEK Okul Sorumlusu görevlendirmede okul önceliği var mı?


16 Eylül 2025 20:50
YEĞİTEK Okul Sorumlusu görevlendirmede okul önceliği var mı?

Eski BT Rehber öğretmen, yenilenen adıyla YEĞİTEK Okul Sorumlusu görevlendirmeleri için şartları okudum ama sanırım bir yeri gözden kaçırdım. BT Rehber öğretmeni önce kendi okulunda görevlendiriliyordu. YEĞİTEK Okul Sorumlusunda da öncelik kadrosunun olduğu okul mu oluyor yine?

