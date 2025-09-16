PUAN SİSTEMİNDEKİ DENGESİZLİKLER

Puan sistemi baştan itibaren yanlış düzenlenmiştir.

- Görev bakımından yoğun olan iller düşün puanlı görev olmayan ve geçim sıkıntısı bulunmayan küçük iller yüksek puanlı yapılmıştır.İzmir'de Ankara'da, Antalya'da çalışan memur hem iş yükü hemde geçim sıkıntısı çekerken üstüne birde düşük puan almaktadır.Büyük şehirlerde görev yapıp 2.şarka giden memurlar dönüşte puan sistemine göre İstanbul'dan başka yere gidememektedir.Oysa Karaman, Aksaray,Çankırı gibi hem görev yoğunluğu olmayan hem de geçim sıkıntısı bulunmayan illerde çalışan personel şarka giderken de dönerken de puanı yüksek olduğu için istediği yere gitmektedir.Zaten personelin gitmek istemediği yerler olduğu için bi önceki atama grubunda zorunlu yazılan İzmir, Ankara, Antalya gibi yerler sanki rabet edilen yer gibi en düşük puanlara sahipler.Mantıken en çok istenen yerlerin en düşük puana sahip olması gerekir.

Önceki atamalarda hiç olmazsa idare personelin %70-80' ni ni ilk 3 tercihine gönderdik şeklinde açıklaması olur genelde de personel atamalarında bu kadar mağduriyet yaşanmazdı.İnşallah en yakın zamanda puan sisteminden eski atama sistemine dönüş yapılır.