Ünvan değişikliği durumunda Eş durumu tayin


Arkadaşlar adalet bakanlığında ünvan değişikliği sınavı ile başka bir ile atanırsam aynı kurumda katip olarak çalışan eşim ile eş durumu tayini nasıl olacak tecrübeli biri yanıtlarsa gerçekten çok minnettar olurum. Kim kime tabi olacak benim ona tabi olma durumum söz konusu olabilir mi? Ve ne kadar süre zarfında bu süreç sonuçlanıyor ayrı kalma durumu oluyor mu yoksa hemen sonuçlanıyor mu ? Şimdiden teşekkürler

