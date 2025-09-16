Ercan Seki'nin Cumhurbaşkanı ile polis sorunları hakkında görüşmesi

POLİS DOSTU ERCAN SEKİ UÇAKTA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMÜŞ........ Katar dönüşü uçakta 40 yıllık dostluğumuza istinaden Cumhurbaşkanı @RTErdogan'ın yanına oturdum; Polis ve asker dostu bir gazeteci olarak çok üzgünüm efendim Bugün Antalya'da 2 polis memuru intihar daha etti. Yılbaşından bu yana @EmniyetGM bünyesinde tam 59 polis canına kıydı En başta gelen sebepler; Ağır çalışma şartları Mobbing geçim sıkıntısı.. Hiç lafı eğip bükmeden anlattım; Sayın Cumhurbaşkanı dikkatle dinledi. Notlar aldı. Yakın çalışma ekibine talimatını verdi. @TC_icisleri Bakanı @AliYerlikaya ile konunun görüşülmesini istedi Bir Türk Bir müslüman Bir gazeteci Bir insan olarak Üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. Bundan daha fazla bir şey yapabilmek için Mecliste milletvekili olmam, belki o da yetmez İçişleri Bakanı olmam gerekirdi Son söz; Ben Polis Teşkilatına verdiğim sözü tuttum. Allah katında vicdanen rahatım

