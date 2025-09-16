Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Ercan Seki'nin Cumhurbaşkanı ile polis sorunları hakkında görüşmesi


16 Eylül 2025 22:16
Ercan Seki'nin Cumhurbaşkanı ile polis sorunları hakkında görüşmesi
POLİS DOSTU ERCAN SEKİ UÇAKTA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMÜŞ........ Katar dönüşü uçakta 40 yıllık dostluğumuza istinaden Cumhurbaşkanı @RTErdogan'ın yanına oturdum; Polis ve asker dostu bir gazeteci olarak çok üzgünüm efendim Bugün Antalya'da 2 polis memuru intihar daha etti. Yılbaşından bu yana @EmniyetGM bünyesinde tam 59 polis canına kıydı En başta gelen sebepler; Ağır çalışma şartları Mobbing geçim sıkıntısı.. Hiç lafı eğip bükmeden anlattım; Sayın Cumhurbaşkanı dikkatle dinledi. Notlar aldı. Yakın çalışma ekibine talimatını verdi. @TC_icisleri Bakanı @AliYerlikaya ile konunun görüşülmesini istedi Bir Türk Bir müslüman Bir gazeteci Bir insan olarak Üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. Bundan daha fazla bir şey yapabilmek için Mecliste milletvekili olmam, belki o da yetmez İçişleri Bakanı olmam gerekirdi Son söz; Ben Polis Teşkilatına verdiğim sözü tuttum. Allah katında vicdanen rahatım

Ma1ç
Aday Memur
16 Eylül 2025 22:45
hiç bir yerde yazmıyor bu bilgi

reis5854
Aday Memur
16 Eylül 2025 22:46
twitirda paylaşmış yok galiba senin hesabın
Ma1ç, 1 saat önce
hiç bir yerde yazmıyor bu bilgi

Nizamettin1453
Genel Müdür
16 Eylül 2025 22:47

Ercan Seki beye müteşekkiriz, gerçekten sağolsun varolsun yani, itibarlı sözü geçen bir zat ta cumhurbaskanina kadar bunları söylediyse e daha ne denirki tabiki bravo.

Ama Ercan Seki beye birileri söylese iyi olur polislerin derdi emniyetin bazı kanunları, mesela Etk 61. md yüzünden polislerin haftalık çalisma saatleri belirsiz düzensiz ve fazla. Süleyman soylu nun aynı bekçilere yaptırdığı gibi o Etk 61. maddeye polislerin haftalık çalışma saati 40 saattir diye yazdiriverseler sorun tak diye çözülmüş olacak ve böylece polislerin tüm sorunların %60 ı bir kalemde çözülüverecek.

Geriye kaldı % 40 ı diğer sorunlar buda mesela yine Süleyman Soylunun getirdiği Disiplin KHK sı aşırı ağır bu disiplin KHKsı ile polisler özgüvenli olarak vazife yapamıyor mesela o KHK bin 200 maddesindende şöyle bi 100 tanesini kaldirsalar iyi olur polisler biraz nefes alır.

Bide mesela jandarmanın tazminatları emniyetten yüksek eşitlerlerse iyi olur. E bunları yaparlarsa zaten polisler coook mutlu insanlar olurlar.

Bi düşünsenize polislerde aynı bekciler gibi kanunla haftalık 40 saat memur mesai yapıyorlar, polisler işe gülücükler saçarak gidip gelir.

Nerde köle gibi genelgeyle haftalık 68 saat çalıştırılma, nerde memur gibi kanunla haftalık 40 saat çalıştırılma demi.


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
16 Eylül 2025 23:18
Ercan Seki Cüneyt Özdemir gazetelere kaldı işimiz, Bu Teşkilatın Amir Müdürü Üst düzeyleri kimin için çalışma yapıyor acaba???
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 banka promosyonuMazeret ataması 20252022 de 28 EYLÜLDE IMZALANMIS KASIM 17 DE YATMIŞ PROMOSYONÜniversite borçlanması27 Aralık 2024 açığa alınanlar26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarPolsan kredi

Sözlük

yazmak için gereken şartlar 1 PARADİPLOMASİ 1 günaydın sözlük 2 oturduğu yerden bir avuç toprakla kalkmak 1 ilk iş 1 Bu günün sözü 3 kadın kadına takılmak 1 tanrı 3 mutsuzluk 1 tanımlamak 1

Son Haberler

Beşiktaş'tan PFDK'ye Orkun Kökçü savunmasıDini değerlere hakaret eden Rock grubu tutuklandıBayrampaşa Belediyesi soruşturması: Başkan Mutlu dahil 20 tutuklamaBüyükçekmece'de motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybettiBacanağı tarafından öldürülen uzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?