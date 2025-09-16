Ercan Seki'nin Cumhurbaşkanı ile polis sorunları hakkında görüşmesi

Ercan Seki beye müteşekkiriz, gerçekten sağolsun varolsun yani, itibarlı sözü geçen bir zat ta cumhurbaskanina kadar bunları söylediyse e daha ne denirki tabiki bravo.
Ama Ercan Seki beye birileri söylese iyi olur polislerin derdi emniyetin bazı kanunları, mesela Etk 61. md yüzünden polislerin haftalık çalisma saatleri belirsiz düzensiz ve fazla. Süleyman soylu nun aynı bekçilere yaptırdığı gibi o Etk 61. maddeye polislerin haftalık çalışma saati 40 saattir diye yazdiriverseler sorun tak diye çözülmüş olacak ve böylece polislerin tüm sorunların %60 ı bir kalemde çözülüverecek.
Geriye kaldı % 40 ı diğer sorunlar buda mesela yine Süleyman Soylunun getirdiği Disiplin KHK sı aşırı ağır bu disiplin KHKsı ile polisler özgüvenli olarak vazife yapamıyor mesela o KHK bin 200 maddesindende şöyle bi 100 tanesini kaldirsalar iyi olur polisler biraz nefes alır.
Bide mesela jandarmanın tazminatları emniyetten yüksek eşitlerlerse iyi olur. E bunları yaparlarsa zaten polisler coook mutlu insanlar olurlar.
Bi düşünsenize polislerde aynı bekciler gibi kanunla haftalık 40 saat memur mesai yapıyorlar, polisler işe gülücükler saçarak gidip gelir.
Nerde köle gibi genelgeyle haftalık 68 saat çalıştırılma, nerde memur gibi kanunla haftalık 40 saat çalıştırılma demi.
