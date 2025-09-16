İzinden dönen memura kıst maaş hesabı

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
25 ağustos 2025 tarihinde ayliksiz izinden döndüm. 25 ağustos ile 15 eylül arasındaki süreyi kapsayan kıst maaş ödememi sehven yapmamışlar. Aynı durumu yaşayan başka bir arkadaşıma ilçe musahabe birimleri bakanlıktan ödenek istemiş ve kıst maaşını yatırmış. Ben kendi ilçeme söylediğimde böyle bir şey mümkün değil diyorlar . Ancak 15 ekim de ödeme olur diyorlar. Bu konuda bilgisi olan varmıdır.

