Gelir idaresi başkanlığı


17 Eylül 2025 08:23
Gelir idaresi başkanlığı

Gelir idaresi başkanlığına koruma ve güvenlik görevlisi olarak atandım arşiv araştırması ne kadar sürüyor ve maaşlar hakkında bilgisi olan arkadaşlar var mı teşekkürler

