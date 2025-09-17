Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

İzmir Demokrasi Üniversitesinde son 1 yılda yapılan görevde yükselme sınavını ve Daire Başkanlığı ve


17 Eylül 2025 09:08
İzmir Demokrasi Üniversitesinde son 1 yılda yapılan görevde yükselme sınavını ve Daire Başkanlığı ve

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, hülle atamaların önüne geçmek için merkezi görevde yükselme sınavlarının yapılması için tüm üniversitelere talimat gönderdiğini biliyoruz iste bizimde dileğimiz Demokrasi Üniversitesinde son bir yıl içinde yapılan Daire Başkanlığı, Sekreterlik ve şube müdürlüğü gibi kadroların iptal edilerek daha adil bir sınavla atama yapılmasıdır. Bu sayede üniversitede çalışan idari personelin motivasyonunun artması, idareye güvenin tekrar tesis edilmesi açısından son derece elzem görünüyor.

Çok Yazılan Konular

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye Sunulmalıdırkamu iscisi temizlik personelinin maasi sube mudurunden fazla yatti... rezillige bakYapılandırma konusu Eylül enflasyon tahminimb katilimcilari anketine gore eylul ayi enf 2,04 cikmis .....Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?İstifa etmeyen kaldı mı?Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Memursenden istifa yoksulluk sınırı!

Sözlük

ilk iş 1 tanımlamak 1 PARADİPLOMASİ 1 mutsuzluk 1 peluş oyuncak 1 Bu günün sözü 4 tanrı 2

Son Haberler

Bayburt'ta ehliyetsiz sürücü engelli vatandaşa çarpıp kaçtıNetanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldıFETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltıBitkisel üretimde 2026'da verilecek desteklerSürpriz buluşma iddiası: Kılıçdaroğlu ve Özel görüşecek

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?