Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
399 dan başka bir kuruma kpss ile geçmek


17 Eylül 2025 09:23
merhabalar 399 bagli bir kitte 5 seneden fazladır görev yapıyorum, kpss 2024 ten iyi bir puan aldım, bu puanı kullanıp başka bir kuruma geçme süreci nasıl oluyor acaba, çalıştığım birimde tek kişiyim kurum bunu gerekçe gösterip istifamı erteleyebilir mi? ve 399 da 657 de belirtilen bekleme süreleri geçerli mı

legend is back
Aday Memur
17 Eylül 2025 11:31

atandığınız kuruma (657, 399) evraklarınızı verdiniz kurum gel başla dedi bu cuma istifanızı yazar pazartesi yeni kurumunuzda başlarsınız.


Produss
Genel Müdür
17 Eylül 2025 11:56

İstifasının kabul edilmesi lazım yoksa başlayamaz. Kurum bu konuda sorun çıkarabilir. Yerine bakacak kişi yoksa şimdiden konuşup yerini yapması lazım

legend is back, 1 saat önce

atandığınız kuruma (657, 399) evraklarınızı verdiniz kurum gel başla dedi bu cuma istifanızı yazar pazartesi yeni kurumunuzda başlarsınız.

