399 dan başka bir kuruma kpss ile geçmek

merhabalar 399 bagli bir kitte 5 seneden fazladır görev yapıyorum, kpss 2024 ten iyi bir puan aldım, bu puanı kullanıp başka bir kuruma geçme süreci nasıl oluyor acaba, çalıştığım birimde tek kişiyim kurum bunu gerekçe gösterip istifamı erteleyebilir mi? ve 399 da 657 de belirtilen bekleme süreleri geçerli mı

merhabalar 399 bagli bir kitte 5 seneden fazladır görev yapıyorum, kpss 2024 ten iyi bir puan aldım, bu puanı kullanıp başka bir kuruma geçme süreci nasıl oluyor acaba, çalıştığım birimde tek kişiyim kurum bunu gerekçe gösterip istifamı erteleyebilir mi? ve 399 da 657 de belirtilen bekleme süreleri geçerli mı