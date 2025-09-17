Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

CTE 2026 tayin takvimi


17 Eylül 2025 10:07
CTE 2026 tayin takvimi

2026 yılı tayin takvimi ne zaman belli olur. birde ilk eş tayini ne zaman bilgisi olan var mı

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikGebelik izniCte de mobinge karşı alınan önlemler ?İşimi seviyorumTepki gösterecekseniz iş işten geçtikten sonra değil, şimdi gösterin.Promosyonda atm şartsız yeni ihale istiyoruz.Seri davalarda talimatÖnlisans mezunu teknisyen unvan değişikliği sınavıMerkez Şube müdürlüğü çalışma şartları hakkında bilgi alabilir miyim Sürgün+İhraç

Sözlük

PARADİPLOMASİ 1 Bu günün sözü 4 höllük 1 tanrı 2 ilk iş 1

Son Haberler

Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu döneminde partimize hiçbir yolsuzluk davası açılmadıTrafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldıAFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanıCumhurbaşkanlığı, kamu kurumlarındaki bilgi işlem birimlerinin çeşitliliğine çözüm bulacak mı?Kamu kurum ve kuruluşlarında 51 bin gazi ve gazi yakını istihdam edildi

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?