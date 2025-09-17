Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

promosyon


17 Eylül 2025 11:59
promosyon
promosyon kaç bin olur bilgisi olan var mı

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 20252025 banka promosyonuPUAN SİSTEMİNDEKİ DENGESİZLİKLERErcan Seki'nin Cumhurbaşkanı ile polis sorunları hakkında görüşmesi 2022 de 28 EYLÜLDE IMZALANMIS KASIM 17 DE YATMIŞ PROMOSYONÜniversite borçlanması26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlar

Sözlük

Bu günün sözü 4 tanrı 2 höllük 1 PARADİPLOMASİ 1 ilk iş 1

Son Haberler

Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu döneminde partimize hiçbir yolsuzluk davası açılmadıTrafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldıAFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanıCumhurbaşkanlığı, kamu kurumlarındaki bilgi işlem birimlerinin çeşitliliğine çözüm bulacak mı?Kamu kurum ve kuruluşlarında 51 bin gazi ve gazi yakını istihdam edildi

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?