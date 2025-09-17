Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

İstifa Sonrası Atama Zimmete düşme


17 Eylül 2025 13:11
İstifa Sonrası Atama Zimmete düşme
Arkadaşlar belgelerimizi teslim ettik. Bu alım diğerlerinden farklı olarak Hastane tercihine göreydi.Önceki alımlar il bağlıydı.Süreç şimdi nasıl ilerleyecek.Daha erken çağırırlarmı önceki alıma göre.Nerden takip edecez çağrıldığımızı.

malikane.1999
Daire Başkanı
17 Eylül 2025 14:51
Ara ara atandığınız yerin il sağlık müdürlüğünü arayın ama en erken 3-4 ay sonra zimmete düşülüyor açıktan atama da
