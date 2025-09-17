KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan

DHMİ Tekniker atamalarında sözlü ve uygulamalı sınav var mı


17 Eylül 2025 13:17
DHMİ Tekniker atamalarında sözlü ve uygulamalı sınav var mı

Mekatronik bölümü

Çok Yazılan Konular

Mekatronikçilerinde hakkı DHMİ (iş makinası sürücüsü)Destek personeli ünvan değişikliği

Sözlük

PARADİPLOMASİ 1 Bu günün sözü 4 tanrı 1 höllük 1

Son Haberler

Tokat'ta makilik alanda yangınKaradeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısıErdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecekYKS Milli Sporcuları Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme sonuçları açıklandıÇiğ süte yüzde 14,44 zam talebi!

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?