maaşa icra konusunda bir sorum olacak yardımcı olur musunuz?


17 Eylül 2025 14:39
55 bin tl maaşım var. 30 bin tl maaş aldığım banka olan vakıfbank maaş yattığında kredi için otomatik kesiyor. 15 bin tl kiraya gidiyor. bana kalıyor 10 bin tl. bende bu parayla bir ayı çıkarmaya çalışıyorum. başka yerlerden icra geldiğinde süreç nasıl işliyor.

