17 Eylül 2025 16:02
Ek Iş Önerisi - Alım Satım Yapılabilecek Ürünler Nelerdir ?

Devlet memuruyum arkadaşlar. Bir ay içinde boşluklarım çok fazla arkadaşlarla batak-okey-kafe olayları artık sıkmaya başladı bu boşluklarımı doldurabilmek için bir şeyler arıyorum.

Alım satım yapılacak ürün önerilerinizde lüften araba gibi üst düzey şeyler yazmayın elden verilebilecek facebooktan - letgodan elimden hızlı bir şekilde çıkarabileceğim sirkülasyonu hızlı olan ürün önerisi istiyorum.

