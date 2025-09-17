Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet

kit kurumlarında kurum içi yer değişiklik


17 Eylül 2025 16:41
kit kurumlarında kurum içi yer değişiklik

kit kurumunun kendi (fabrika/santral/işletme ) içindeki yerlere yer değiştirmek için üç yıl beklemek lazımmıdır hocam 3 yıl yasağı kurum içi yer değiştirmeleri de kapsıyormu bilgisi olanlar mesaj yoluyla veya buradan konuyu açıklığa kavuşturursa çok müteşekkir olurum


kamueemmüh
Memur
17 Eylül 2025 16:43

yasak normal mamudolara ankarada dayın varsa istediğin olur


Tulpa
Aday Memur
17 Eylül 2025 16:50

ben dayı falan bilmem normal süreçte tayin yasak evet bunun hakkında bilgim var ama kurum içi yer değiştirmelerde tayin yasağına giriyormu ya da ufak bir açıklık falan varmı kanunda o sebepten sordum

kamueemmüh, 1 saat önce

yasak normal mamudolara ankarada dayın varsa istediğin olur



