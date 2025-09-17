Polsan Hakkinda Bilgisi Olan ?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Cüneyt Barışoglu
Çok Yazılan Konular
Zam hayırlı olsunEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerMazeret ataması 20252025 banka promosyonuÜniversite borçlanmasıPUAN SİSTEMİNDEKİ DENGESİZLİKLERErcan Seki'nin Cumhurbaşkanı ile polis sorunları hakkında görüşmesi 2022 de 28 EYLÜLDE IMZALANMIS KASIM 17 DE YATMIŞ PROMOSYONpromosyon ikinci planda olması gerekir eylül ayında sayın bakanin iyileştirme konusuna ağırlık veril
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?