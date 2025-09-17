merhaba, merkez teşkilatta mühendis olarak çalışıyorum. Maaşımız 2 kalemde yatıyor. Ancak maaş bordrosunda ikinci kısım görünmüyor. Kredi çekerken veya başka bir yere ibraz ederken kurumdan onaylı maaş bordrosu alıyoruz. Diğer kurumlarda da bu şekilde mi? Bordroda aldığınız maaşın tamamı görünüyor mu?

merhaba, merkez teşkilatta mühendis olarak çalışıyorum. Maaşımız 2 kalemde yatıyor. Ancak maaş bordrosunda ikinci kısım görünmüyor. Kredi çekerken veya başka bir yere ibraz ederken kurumdan onaylı maaş bordrosu alıyoruz. Diğer kurumlarda da bu şekilde mi? Bordroda aldığınız maaşın tamamı görünüyor mu?