Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

maaş bordrosu


17 Eylül 2025 18:22
maaş bordrosu
merhaba, merkez teşkilatta mühendis olarak çalışıyorum. Maaşımız 2 kalemde yatıyor. Ancak maaş bordrosunda ikinci kısım görünmüyor. Kredi çekerken veya başka bir yere ibraz ederken kurumdan onaylı maaş bordrosu alıyoruz. Diğer kurumlarda da bu şekilde mi? Bordroda aldığınız maaşın tamamı görünüyor mu?

Çok Yazılan Konular

Malmüdürlerinin Türkiye Geneli Son DurumuTarım Bakanlığı PromosyonTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım bakanlığı,yeni döner sermaye dağıtımıTarım bakanlığı koruyucu giyimHazine ve Maliye Bakanlığı PromosyonMSB' de memur olmakÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim Yardımı

Sözlük

höllük 1 Bu günün sözü 4 tanrı 1 PARADİPLOMASİ 1

Son Haberler

Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıtÇocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba: Bana zorla özür dilettiEmekli Albay Orkun Özeller tutuklandı!2'nci kattaki balkondan 1'inci katın balkonuna düşüp öldüSokak ortasında silahla 3 kişiyi vuran şahıs tutuklandı

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?