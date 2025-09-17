Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
17 Eylül 2025 18:52
İptalin İptali

Merhabalar eşim özel sektörde şirketi şimdiki görev yerine tekrar yolladığı için il emrini iptal etmiştik zamanında. Ancak şirket eleman ihtiyacından dolayı eşimi tekrar tayin istediğimiz yere görevlendirdi.

Sorum şu ki iptalin iptali mümkün müdür?


Braweheart01
17 Eylül 2025 19:31

iptal saçmalığını yapanlar pekala iptalin iptalini de yapabilirler

