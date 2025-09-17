Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Bordro ile mebbis arasındaki derece farkı


17 Eylül 2025 19:03
Bordro ile mebbis arasındaki derece farkı

Mebbis üzerinde derecem 6/2 görünüyor. Bordromda ise 7/3 görünüyorum. Yapmam gereken nedir?


spock
Genel Müdür
17 Eylül 2025 19:18

Okulunuza durumu anlatan bir dilekçe vereceksiniz. "Derece ve kadememe göre maaş bordromun düzenlenmesi ve geçmişe dönük alacaklarımın tahakkuku hususunda gereğini arz ederim" diyeceksiniz.


robertoto
Aday Memur
17 Eylül 2025 19:21

Teşekkür ederim. Sağolun.

spock, 1 saat önce

Okulunuza durumu anlatan bir dilekçe vereceksiniz. "Derece ve kadememe göre maaş bordromun düzenlenmesi ve geçmişe dönük alacaklarımın tahakkuku hususunda gereğini arz ederim" diyeceksiniz.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bakandan rotasyon açıklaması.Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat Dersiİdarenin mobbing yapması.Ders programı hazırlanmasında adaletsizlik yapılması.Takvimi beklemeden dilekçe ile eşimin yanına görevlendirme isteyebilir miyim?Haftalık 15 saat ders alan norm fazlası olur mu?İzinden dönen memura kıst maaş hesabıRotasyon ne zaman gelecek?Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Eğitim öğretim ödeneği yatan iller

Sözlük

höllük 1 Bu günün sözü 4 tanrı 1 PARADİPLOMASİ 1

Son Haberler

Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıtÇocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba: Bana zorla özür dilettiEmekli Albay Orkun Özeller tutuklandı!2'nci kattaki balkondan 1'inci katın balkonuna düşüp öldüSokak ortasında silahla 3 kişiyi vuran şahıs tutuklandı

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?