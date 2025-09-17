iller arası sonrası ayrılış

iyi akşamlar arkadaşlar danışmak istediğim bir konu var bilgisi olan var mi bu iller arası tayini çıkan kişi 30 gün icinde ayrılmazsa eski kadrosundan sistem kapanıyor mu ayrılış yapılamıyor mu bu durum nasil oluyor

