Yeni şartname istemiyoruz 25 Eylül'de para hesaplarda olmalı.


17 Eylül 2025 22:57
Yeni şartname istemiyoruz 25 Eylül'de para hesaplarda olmalı.
Nakit 140-150 bin TL ya da 100 bin nakit + 100 bin 12/24/36 ay vadeli faizsiz kredi adalet bakanı bir yıl önce promosyon guncellenecek dedi unutuldu kazanan yine banka oldu onu da istiyoruz onu istememize rağmen 150 bin TL diyoruz hala dalga geçer gibi 99 bin teklif ediliyor 1.5 aydır insanları yordunuz biktirdiniz yeter artık vereceğiniz üç kuruş para onda da bin dereden su getiriyorsunuz !

Zabıt Kölesi
Aday Memur
17 Eylül 2025 23:01
Tutturmuşlar yeni şartname 1.5 aydır boşuna mı bekliyoruz 90 bin teklif edildiği an şartname iptal edilseydi yeni şartname hazirlansaydi şuan başka bir bankayla en az 150 bin TL anlaşma yapılmıştı 25 eylüle kadar da para hesaplarda olurdu bir gün dahi beklemek istemiyorum bu işin iyice suyu çıktı verin insanların personellerin hakkını yeter !

Del Pire10
Aday Memur
17 Eylül 2025 23:04
20 ver

Zabıt Kölesi
Aday Memur
17 Eylül 2025 23:08
Bu süreçte adalet personelini yalnız birakan sendikalar sizler de unutulmayacaksiniz herkes kafasını kuma gommus sessiz sessiz bekliyor.
