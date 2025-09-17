Yeni şartname istemiyoruz 25 Eylül'de para hesaplarda olmalı.

Nakit 140-150 bin TL ya da 100 bin nakit + 100 bin 12/24/36 ay vadeli faizsiz kredi adalet bakanı bir yıl önce promosyon guncellenecek dedi unutuldu kazanan yine banka oldu onu da istiyoruz onu istememize rağmen 150 bin TL diyoruz hala dalga geçer gibi 99 bin teklif ediliyor 1.5 aydır insanları yordunuz biktirdiniz yeter artık vereceğiniz üç kuruş para onda da bin dereden su getiriyorsunuz !

Nakit 140-150 bin TL ya da 100 bin nakit + 100 bin 12/24/36 ay vadeli faizsiz kredi adalet bakanı bir yıl önce promosyon guncellenecek dedi unutuldu kazanan yine banka oldu onu da istiyoruz onu istememize rağmen 150 bin TL diyoruz hala dalga geçer gibi 99 bin teklif ediliyor 1.5 aydır insanları yordunuz biktirdiniz yeter artık vereceğiniz üç kuruş para onda da bin dereden su getiriyorsunuz !