Ücretsiz izinde yatan maaşı geri vermezsem ne olur


18 Eylül 2025 10:53
Ücretsiz izinde yatan maaşı geri vermezsem ne olur

Askerlik içün bir ay izin almıştım bir maaş geri ödemem gerekiyor ödemezsen ne olur


aşkim
Aday Memur
18 Eylül 2025 10:58
maamindan faiziyle keserlwr

m.r_f
Daire Başkanı
18 Eylül 2025 11:24

Maaşından kesseler iyi. Öyle kafasına göre maaşını kesemezler, önce icraya verirler, dosya masrafı avukatlık ücreti, yasal faiz cart curt derken çıkan kallavi rakamı paşa paşa ödersiniz. En iyisi hemen halledin o işi.


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
18 Eylül 2025 11:29

ödemezsen soruşturma açarlar hocam ne olacak başka, ilçeye gidip durumu anlatın rakamı hesaplayıp ibanı versinler, ödemeyi yaptığınıza dair bütün dekontları çıkartıp saklayın

