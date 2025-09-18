Ücretsiz izinde yatan maaşı geri vermezsem ne olur

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat Dersiİdarenin mobbing yapması.Ders programı hazırlanmasında adaletsizlik yapılması.Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Bakandan rotasyon açıklaması.Takvimi beklemeden dilekçe ile eşimin yanına görevlendirme isteyebilir miyim?Haftalık 15 saat ders alan norm fazlası olur mu?İzinden dönen memura kıst maaş hesabıEğitim öğretim ödeneği yatan illerBaşöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?