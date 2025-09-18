3+1 Kadroya geçme

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
3+1 olarak sağlık bakanlığında perfüzyonistim. Kvc ameliyathanede calisiyorum. İlk atandığım hastanedeki eğitim araştırma hastanesiydi. Daha sonra kvc sehir hastanesine taşındı. Ben şehir hastanesinde geçici görevlendirme ile çalışıyorum. Ocakta kadroya geçicem fakat benim kadrom eğitim araştırma hastanesinde görünüyor. Eğitim araştırma da ise kvc yok. Ben kadroya geçerken ilk atandığım eğitim araştırma damı yoksa geçici görevde bulundum ve kvc biriminin buraya taşınmış olduğu şehir hastanesindemi kadroya geçeceğim. Önerileriniz ve bilgilerinize ihtiyacım var.

