Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.

Anlaşmalı evlilik


18 Eylül 2025 13:29
Anlaşmalı evlilik

Hatay'da öğretmenim. Bulunduğum yerden gitmek için şehir dışından Karabükten sigorta girişi olup çalışan biriyle anlaşmalı evlillik yapmak istiyorum. Lütfen ciddi adaylar yazsın. Bu sadece bir anlaşmadır bunun ötesinde herhangi bir tanışma olmayacak

Çok Yazılan Konular

Nevi şahsına münhasırKelime türetmece oyunuGececi tayfa 1907 Fenerbahçem için sayı sayma oyunuEvleneceğin insanın özelliklerini bu başlıkta yaz belki aradığını bulursun

Sözlük

üç maymun 1 höllük 1 tanrı 1 metres 1 Ekspresyonizm 1 Bu günün sözü 4 günün filmi 1 etme bulma dünyası 1 şişko 2

Son Haberler

İl Seçim Kurulu kararını verdi: CHP Kurultayı iptal edilmediAilesini Öldürmekle Suçlanan Doktordan İntihar GirişimiFenerbahçe, Alanyaspor maçı sonrası bugün TFF'ye gideceğini duyurduTürkiye ile Japonya arasında demir yolu alanında iş birliğiBenzine zam geliyor! Litresi 56 lirayı aşacak

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?