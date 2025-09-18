Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

SAĞLIK CALISANLARI HAKKINDA 375 KHK İLE 5 PUANDAN 15 PUANA CIKARILMISTIR MADDESİ HAKKINDA SORU ??? A


18 Eylül 2025 13:33
375 KHK İLE EK ÖDEME ALAN CALISANLAR 5 PUANDAN 15 PUANA CIKARILMISTIR İBARESİ MEALİ NEDİR YENİ MEMUR OLDUGUM ICIN BILMIYORUM CEVAPLARMISINIZ?? 1850 TL MAASA ARTISI OLACAKMIS BÖYLE BİRSEY VARMI BILGI ALABLRMİYİM TESEKKURLER SAYGILARIMLAA.

