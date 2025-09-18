Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

saglik calisanlari hakkinda 375 khk ile 5 puandan 15 puana cikarilmistir maddesi hakkinda soru ?


18 Eylül 2025 13:33
saglik calisanlari hakkinda 375 khk ile 5 puandan 15 puana cikarilmistir maddesi hakkinda soru ?

375 KHK İLE EK ÖDEME ALAN CALISANLAR 5 PUANDAN 15 PUANA CIKARILMISTIR İBARESİ MEALİ NEDİR YENİ MEMUR OLDUGUM ICIN BILMIYORUM CEVAPLARMISINIZ?? 1850 TL MAASA ARTISI OLACAKMIS BÖYLE BİRSEY VARMI BILGI ALABLRMİYİM TESEKKURLER SAYGILARIMLAA.


VHKİ-MEB
Şef
18 Eylül 2025 13:52
FULL CAPS YASAAAĞ HEMŞOO

prm.mamy
Aday Memur
18 Eylül 2025 13:57

ne diyosun anlamadım ???


prm.mamy
Aday Memur
18 Eylül 2025 13:58

bilmıyordum buyuk harfle alakalı olayı ozur dılerım kbkmayn


Exsoso
Aday Memur
18 Eylül 2025 14:46
Çalıştığınız kurum hangi kurum acaba?

prm.mamy
Aday Memur
18 Eylül 2025 15:10

nedne sordnuz


Exsoso
Aday Memur
18 Eylül 2025 16:26
Sınıfı soracaktım kurumu sordum yanlışlıkla pardon. Temel ek ödemede sınıflara göre artış oldu bazı sınıflara 5 puanlık bazılarına 15 puanlık. Sizin branşınız nedir ona göre söyleyeyim.
prm.mamy, 2 saat önce

nedne sordnuz

Toplam 6 mesaj

