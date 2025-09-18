Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Başarı belgesi


18 Eylül 2025 13:58
Başarı belgesi

Merhabalar arkadaşlar. Pandemi döneminde verilen başarı belgelerini ücretsiz izinde olduğu halde alan var mı acaba aranızda?

Çok Yazılan Konular

Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat Dersiİdarenin mobbing yapması.Ders programı hazırlanmasında adaletsizlik yapılması.Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Bakandan rotasyon açıklaması.Takvimi beklemeden dilekçe ile eşimin yanına görevlendirme isteyebilir miyim?Haftalık 15 saat ders alan norm fazlası olur mu?İzinden dönen memura kıst maaş hesabıEğitim öğretim ödeneği yatan illerBaşöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.

Sözlük

etme bulma dünyası 1 üç maymun 1 höllük 1 Bu günün sözü 2 Ekspresyonizm 1 tanrı 1 şişko 2 metres 1 günün filmi 1

Son Haberler

'Kent uzlaşısı' davasında 1 sanığın tahliyesine karar verildiAltının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin liraya gerilediEski eşini öldüren yazar Funda Demirci'ye müebbet hapisNetanyahu'ya yanıt: 170 bin Kudüs tapusu Türkiye arşivlerindeErdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?