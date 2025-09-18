Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Pandemi de ücretsiz zinde başarı belgesi alan var mı?


18 Eylül 2025 13:58
Pandemi de ücretsiz zinde başarı belgesi alan var mı?

Merhabalar arkadaşlar. Pandemi döneminde verilen başarı belgelerini ücretsiz izinde olduğu halde alan var mı acaba aranızda?

Çok Yazılan Konular

Ders programı hazırlanmasında adaletsizlik yapılması.Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiBakandan rotasyon açıklaması.İdarenin mobbing yapması.Memur Öğretmenlerin MEB'e geçişi açılmalıdırYönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Eğitim öğretim ödeneği yatan illerTakvimi beklemeden dilekçe ile eşimin yanına görevlendirme isteyebilir miyim?Haftalık 15 saat ders alan norm fazlası olur mu?İzinden dönen memura kıst maaş hesabı

Sözlük

üç maymun 1 metres 2 günün filmi 1 etme bulma dünyası 1 höllük 1 günün sözü 1 Bu günün sözü 3 Ekspresyonizm 1 şişko 2

Son Haberler

İş adamı ofisinde ölü bulunduFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildiİzmir'de mobilya fabrikasında yangın çıktıUNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke TürkiyeCumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TEKNOFEST'e katılacak

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?