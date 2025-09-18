Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

Astsubay Lisans kıdemi


18 Eylül 2025 14:48
Astsubay Lisans kıdemi

Lisans mezunu astsubaylar 2 yıl kıdem alıyor mu? Kesin bilgisi olan var mı?


ByAstsubay
Memur
18 Eylül 2025 16:28
Asem,de meslekten önce bitirmen gerekiyor evet 2 sene veriyor
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 tsk Eylül atamaları Hk.Kredi borcu Jamyo'ya engel miAstsubay Lisans kıdemi

Sözlük

höllük 1 şişko 2 üç maymun 1 tanrı 1 Bu günün sözü 2 Ekspresyonizm 1 etme bulma dünyası 1 günün filmi 1 metres 1

Son Haberler

'Kent uzlaşısı' davasında 1 sanığın tahliyesine karar verildiAltının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin liraya gerilediEski eşini öldüren yazar Funda Demirci'ye müebbet hapisNetanyahu'ya yanıt: 170 bin Kudüs tapusu Türkiye arşivlerindeErdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?