18 Eylül 2025 15:22
Memur Öğretmenlerin MEB'e geçişi açılmalıdır

?Eğitim fakültesi mezunu memur öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı?na geçiş hakkı tekrar tanınmalıdır. Bu düzenleme, öğretmen

açığını kapatacak, memurların meslek tatminini arttıracak ve eğitim kalitesine

katkı sağlayacaktır. Geçişler, liyakat ve AGS-ÖABT

puanları esas alınarak, belirli kontenjan ve takvimle yapılmalıdır. Ek bütçe

gerektirmeyen bu uygulama hukuken de mümkündür. Bakanlığın yönetmelik

değişikliği yaparak talebi karşılaması gerekmektedir.

Okullarda 2 yıllık mezunları ücretli adı altında

derslere girmesi devletin elinde hazır ve yetişmiş personeli bulunduğu ve

bütçeden maaş alan memur öğretmenler ?Tasarruf

Genelgesi? esas alınarak farklı kurumlarda öğretmen şartlarını taşıyan KPSS

ile kamuya atanmış Memur Öğretmenlerin

mağduriyet yaratan MEB yönetmeliği engeli kaldırılması 657 DMK?nın 74. maddesi

gereğince 2012 yılında olduğu gibi %3 lük kontenjan ile MEB?e geçişleri verimli

personel rejimi ile asıl meslekleri olan öğretmenliğe geçişin önünün açılmasını

bekliyor.


Sanaylin
Aday Memur
18 Eylül 2025 15:45
keske

selimpusat80
Aday Memur
18 Eylül 2025 16:17

Açık zaten hocam, ben 2 yıl önce geçtim. Kpss sınava girdim kendi alanımda kontenjana girdim atandım. Hepsi bu kadar. Öğretmenlik sözleşmeli olduğu için muvaffakate felan da gerek yok. 31 Ağustosta istifa ettim ertesi gün 1 Eylül de öğretmenliğe başladım.

