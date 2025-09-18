Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Eş durumu tayini ben özel sektör çalışanıyım eşim sağlık çalışanı


18 Eylül 2025
Arkadaşlar merhaba,

eşim sağlık çalışanı ben de özel bir şirkette yazılımcıyım ve evden çalışıyorum. sigortamın yattığı şehire eşimi eş durumu tayini ile çekebildim. fakat farklı bir şirketten teklif aldım şirket ise sigortayı farklı bir ilden yatırmakta ve evden çalışmaya devam edeceğim ama eş durumu tayini bozulduğu ve eşimin eski iş yerine döneceğine dair bilgi aldık. bu durumu yaşayan var mıdır? nasıl çözebiliriz veya bu bir sorun teşkil eder mi ? eş durumu ortadan kalkar mı geri dönüşleriniz önemlidir.

