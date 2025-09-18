Hakaret edenler buraya

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Bu nedir ya bu ne saygısız emniyet forumu olmuş birbirine küfür hakaret saygısız yazı yazanlar forumu. millet bir umut diye konu açılmış zam hakkında bir şey yazıyor bakıyor birbirlerine küfür eden. Promosyonla ilgili konu açılmış yazı yazılmış bakıyor gene aynı birbirine hakaret küfür. Eskiden bu forumda birbirlerine bırak hakaret küfürü incitecek kelime yazacağım diyerekten yazmasına dikkat edenlerle doluydu. Bu ne saygısız hepmiz üniformayı taşıyoruz. Birbirine küfür edenlere yazıyorum ya da ya da gerçekten polis olamamışsınız eskiden meslektaşlar arasında birbirine saygı sevgi hürmet vardı. Bakıyorum yeni girmiş polis 20 yıllık polise dayı, moruk kocamış ağzı alınmayacak kelimeler yazmış.

Şimdi bu başlığı açtım birbirine kar edecek küfür edecekler lütfen buradan yazın başka konuyu meşgul etmeyin

Bir sözümde editöre uyuyor musun kardeşim artık Bir müdahalede bulun


Bazı kelimeler klavyede yazarken eksik yazılmış kısacası birbirine hakaret küfür saygısız kelimeler yazacak seviyesiz tartışacak arkadaşlar bundan sonra bu konunun içine yazarsa memnun olurum

