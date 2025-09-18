Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Daire Başkanı Şanlıurfa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünü ziyaretinde


18 Eylül 2025 17:52
İnfaz ve Koruma Memurlarının da üniforma giymesi ile bir çalışma olduğunu söyledi


sait okumuş
Memur
18 Eylül 2025 18:56
Nası bir çalışma acaba

MUHAMMET USLU
18 Eylül 2025 19:34

Arkadaşlar cte personel daire başkanı ne zaman değişti ve kim oldu?

