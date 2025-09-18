Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Kadrolu atanıp işe başlamayan biri sözleşmeli personel olarak atanabilir mi?


Kadrolu atanıp işe başlamayan biri sözleşmeli personel olarak atanabilir mi?

mevzuatta ilk defa atanan kadrolu memurlar için 15 günlük tebliğ süresi içinde işe başlamazsa 1 yıl geçmedikçe devlet memuru olarak istihdam edilemez yazıyor. Peki sözleşmeli personel olarak atanabilir miyiz bu süreçte? Sonuçta memur ile sözleşmeli personel farklı şeyler.

