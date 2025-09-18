kadrolu atanıp işe başlamayan biri sözleşmeli personel olarak atanır mı?

mevuzatta kadrolu memur 15 günlük tebliğ süresi içinde işe başlamazsa ataması iptal edilir ve 1 yıl geçmedikçe devlet memuru olarak istihdam edilemez diyor.

Sözleşmeli personel ise memurdan farklı bir statü. İkisi farklı şeyler ki bunu kadroludan istifa edip bekleme süresine takılmadan sözleşmeli personel olarak atananlara bakınca anlıyoruz.

O zaman bu durumda 15 gün içinde işe başlamayan yeni atanmış kadrolu memur sözleşmeli personel olarak atanabilir. Doğru mudur?